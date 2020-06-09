مرجع ديني يعلق على الحوار العراقي الاميركي

علق المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، الثلاثاء، عن الحوار العراقي الأميركي المرتقب.

وقال الخالصي في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، :"كيف سيبدأ الحوار العراقي مع الامريكان؟! وهل هنالك طرف يمثل العراق فعلاً؟!، ام انهم موظفون عندهم، ويحملون هوياتهم، ويلتزمون بتعليماتهم، فكيف سيدافعون عن حقوقنا المغتصبة؟!".



وأضاف أن "كل حوار أو جهد لا يعمل على تحقيق الثوابت الوطنية الكبرى في الوحدة والاستقلال والهوية سيكون حوار التابع مع المتبوع؛ والوجوه المقترحة هي أدوات بيد المتطرفين في الجهة الأخرى، ولا يمكن أن يتحمل هم هذه الثوابت الكبرى الّا رجال صادقون من أبناء العراق؛ وهم الذين رفضوا الاحتلال ومشروعه منذ البداية، ومعهم أبناء شعبهم في كل مكان، ويد الله فوق أيديهم تمدهم بالقوة والهداية".

