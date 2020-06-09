دراسة تكشف عن الدولة الأكثر فقراً في أوروبا بسبب كورونا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن دراسة استقصائية للشركة السويدية Intrum AB، أن وباء كورونا أفقر سكان اليونان، الذين صاروا الأكثر تضررا ماليا في كل أوروبا بسبب عواقب اجتياح الوباء للعالم.
وأجاب ثلث الذين تم استطلاع آرائهم، بأنهم على يقين من أن طاقاتهم المالية ستنخفض في الأشهر الستة المقبلة بينما توقع 23٪ فقط من المجيبين تحسنا في أوضاعهم المالية.
وعلى صعيد أوروبا عامة، أبلغ أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم (54 في المائة) عن انخفاض مستويات دخلهم في الأشهر الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا، في حين أصبح ثلث الذين شملهم الاستطلاع أكثر حذرا بشأن الإنفاق وبدأ خمس من يقطنون أوروبا العيش على الديون لتغطية النفقات اليومية.
وتم إجراء المسح في مايو الماضي بمشاركة 4800 شخص من 24 دولة أوروبية.
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