فنلندا تعلن استئناف عمل سفارتها في بغداد

أعلنت فنلندا، اليوم الثلاثاء، أن سفارتها في بغداد استأنفت عملها بعد تعليقه، في 17 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفنلندية أن السفارة عادت إلى عملها في 9 يونيو، وتابعت: "على خلفية الوضع الأمني العام في البلاد، توصي وزارة الخارجية، وعلى مدار سنوات طويلة، بالامتناع عن أي زيارات للعراق، وتبقى هذه الوصية قائمة".
وكانت فنلندا علقت عمل بعثتين دبلوماسيتين لها بسبب جائحة كورونا، إحداها في العراق، والثانية في ميانمار.
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