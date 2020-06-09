فنلندا تعلن استئناف عمل سفارتها في بغداد

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفنلندية أن السفارة عادت إلى عملها في 9 يونيو، وتابعت: "على خلفية الوضع الأمني العام في البلاد، توصي وزارة الخارجية، وعلى مدار سنوات طويلة، بالامتناع عن أي زيارات للعراق، وتبقى هذه الوصية قائمة".

وتابع البيان أن "الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في العراق تبقى معقدة أيضا". وكانت فنلندا علقت عمل بعثتين دبلوماسيتين لها بسبب جائحة كورونا، إحداها في العراق، والثانية في ميانمار.