الكاظمي: الإصلاح يؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان الإصلاح الذي نعمل عليه يؤسس لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء ان "الإصلاح الذي نعمل عليه لتأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح".
واضاف "نستجيب لمطالب المواطنين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا"، لافتا الى "اننا أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الازمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولايوجد لدينا خيار سوى النجاح".
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