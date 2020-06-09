ملفات 'لاتحتمل التأجيل' تحت قبة البرلمان

وقال علي البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من المواضيع والملفات التي لا تحتمل التأجيل وبحاجة الى حسم سريع داخل قبة البرلمان"، مبينا أن "من بينها قانون الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث تم اكتمال القراءتين الاولى والثانية له وهو جاهز للتصويت".واضاف ان "الأمر الآخر يرتبط بقضية استكمال قانون الانتخابات بما يلبي طموحات الشعب بغية اجراء انتخابات مبكرة، والتي اصبحت مطلب جماهيري وقضية رأي عام"، موضحا أن "بعض الاطراف تريد العودة للصيغة السابقة باعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة، فيما تمضي اطراف اخرى باتجاه الدوائر المتعددة لكل محافظة".

واوضح أن "قسما ثالثا يذهب باتجاه ان تكون هناك دوائر قليلة بكل محافظة لاتتعدى الواحدة او الاثنتين وان تكون الانتخابات فردية".



واكد البديري، "وجود اصرار ورغبة لدى النواب بان يكون قانون الانتخابات الجديد منتجا وملبيا للطموحات وليس كسابقاته، وان يتم انضاجه بالشكل الامثل"، مشدد على ضرورة "يكون للرأي العام دور واضح لان القانون مصيري وسينتج عنه برلمان جديد يرتكز دوره على تعديل بعض فقرات الدستور، بما يضمن تصويب واصلاح العملية السياسية في العراق".

ولفت البديري الى ان "التحدي الثالث اليوم هو مواجهة وباء كورونا والاجراءات اللازم اتخاذها لدعم اجراءات الحكومة في مواجهته".