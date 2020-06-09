احتجاجات في النجف تنتهي باحراق منزل المحافظ

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أسامة مهدي: فيما وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة النجف العراقية انتهت باحراق منزل المحافط فقد دعا الصدر الى منع جميع التجمعات حتى الزيارات الدينية الضخمة والمظاهرات.

وخرج محتجون في مدينة النجف في تظاهرة اتهموا خلالها المحافظ لؤي الياسري الذي ينتمي الى حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي بالتستر على قتلة شباب ساحة الاعتصام ومعارضتهم للفساد الإداري والمالي في المحافظة وقاموا باحراق كرفانين تابعين لمنزل المحافظ مساء امس ما استدعى وصول فرق المدني لاخماد الحريق فتعرض عناصرها لاعتداءات بالحجارة من قبل بعض المحتجين ما تسبب باصابة عدد منهم بينهم ضابط بجروح مختلفة وتضرر عدد من سيارات الاطفاء.

كما قام محتجون اخرون بإحراق اطارات السيارات بالقرب من مبنى الوقف الشيعي وسقيفة مدخل الوقف.. فيما اكدت وسائل اعلام محلية تابعتها ""الخليج 365"" عدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين.

ودعا المتظاهرون في رسالة الى المحافظ إلى الاستقالة من منصبه خلال 48 ساعة محذرين من البدء بخطوات تصعيدية أخرى وطالبوه وطالبوه بالكشف عن قتلة المحتجين ومحاكمتهم أمام الشعب.

محافظ النجف لؤي الياسري

ثم تطور الامر واخذ منحى خطيرا باقدام محتجين على اضرام النار بمنزل المحافظ الياسري بعد ان تجمعوا بالقرب منه مطالبين المحافظ بالاستقالة فيما سمعت أصوات إطلاقات نارية باتجاه المحتجين المتمركزين قرب بوابته الخارجية حيث قامت قوات أمنية استدعيت لتأمين منزل المحافظ بإطلاق النار على المتظاهرين.

فيديو احراق منزل محافظ النجف

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجمع المحتجين حول منزل المحافظ الياسري واخرى للنيران وهي تشتعل في منزله.

وقد حصلت هذه التطورات حين انطلق متظاهرون محتجون من ساحة الاعتصام في النجف إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر وقاموا بتطويق دار الضيافة في المدينة والمدخل الرئيسي لمقر المحافظ.

واثر ذلك دعت مديرية شرطة المحافظة المتظاهرين السلميين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع من اسمتهم بالمندسين من استغلال التظاهرات.

وقالت المديرية في بيان "نهيب بجميع المتظاهرين السلميين إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين".

فيديو لتظاهرات النجف

وتأخذ الاحتجاج في مدينة النجف بعدا شعبيا ودينيا ومعنويا نظرا لانها تضم مرقد الإمام علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين وكذلك مقر الحوزة الشيعية العيا واقامة مراجع الشيعة الاربعة الكبار يتقدمهم المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني.

كما تجددت التظاهرات في كربلاء مساء امس الأحد قرب باب مبنى المحافظة مطالبة بتحسين الواقع المعيشي في ظل سريان حظر التجوال وتجمع العشرات من المواطنين عند المكان المخصص للاعتصام السلمي وانطلقوا إلى شارع زيد القريب من مبنى المحافظة لكن القوات إلامنية منعتهم من الوصول إلى بوابة المبنى.

وفي مدينة الحمزة الغربي بمحافظة بابل تعرض متظاهرون من امام مكتب مليشيا عصائب اهل الحق الشيعية الموالية لايران لاعتداء باطلاق الرصاص الحي وسط انباء عن انباء عن مقتل متظاهر برصاص من قناص.

Advertisements

وكان محتجون غاضبون قد ارغموا الاسبوع الماضي مدير صحة محافظة ذي قار الجنوبية الدكتور عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته أمام كاميرات الهواتف بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو مصورة وذلك حين قاموا باقتحام مبنى المديرية والدخول إلى المكتب الشخصي لمدير عام الصحة لاجباره على الاستقالة.

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ الثلاثاء واستمرت الأربعاء الماضيين وأسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين.

ثم تجددت الاحتجاجات على خلفية مطالبات باستقالة مسؤولين وقادة أمنيين بالمحافظة والتأكيد على محاسبة قتلة المتظاهرين وتخفيف إجراءات الحظر المفروضة منذ فترة طويلة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب في الاول من تشرين الاول أكتوبرعام 2019 للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما قد ارغمت حكومة عادل عبد المهدي السابقة على الاستقالة ثم هدأت بداية العام الحالي مع بدء تفشي وباء كورونا لكنها عادت من جديد.

الصدر يغلق مؤسسته الدينية ويدعو لمنع الزيارات الضخمة

ومن جهته اغلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يسكن مدينة النجف ودعا الجهات المختصة إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" اليوم "هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون من قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون".

وأضاف "وليعلموا أنه لو كان مفتعل أو كذبة.. فستكون مخاطره على المؤمنين أشد ضرره.. إذن فليتقوا الله وليستغفروا ربهم القادر المقتدر وليطبقوا (الحجر الصحي) الى أن يحين وقت التباعد الصحي الاجتماعي). وإلا فما نفع أنك تجري خلف لقمتك إذا ما الوباء حصدك !؟..".

وقال "أوجه كلامي الى الجهات المختصة التي قد بانت بوادر تقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات".

واكد على ضرورة "توعية نوعية شعبية صحية.. فالكثير لا يعي مخاطر الوباء لتفشي الجهل الصحي بين أفراد الشعب وعلى المؤمنين الاستمرار في حملات التعفير ضمن الضوابط الصحية وبالتنسيق مع الكوادر الطبية المجاهدة كما وعليهم الاستمرار في حملة تراحموا.. يرحمكم الله.. فواعجبي من أناس لا يرضون بالأمور المعنوية كالدعاء والعبادة حل" لإنهاء الوباء ولا يرضون بالحلول المادية كالحجر والتعفير والتباعد الاجتماعي.. لا بذا يرضى ولا بذا قتل الإنسان ما أكفره".

كما قرر الصدر اغلاق مؤسسة مرقد والده محمد الصدر في النجف إلى إشعار آخر بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان انه "دعما للجهود والبرامج الصحية الوطنية الخيرة التي تبذل من اجل الحد من انتشار وباء كورونا وتماشياً مع المقررات الاخيرة لخلية الازمة قررت مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه الثقافية الخيرية غلق المرقد الشريف وعدم استقبال الزائرين الكرام حتی اشعار آخر" بسبب تصاعد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد ومنها النجف التي سجلت خلال الايام الاخيرة تصاعدا بالاصابات.

واليوم حذرت وزارة الصحة العراقية من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا.

وقال وكيل الوزارة الدكتور حازم الجميلي في تصريح صحافي إن "عبور عدد الاصابات بفيروس كورونا حاجز الألف يوميا أمر مقلق جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالحظر".

وأشار الى أن الموقف الوبائي شهد مؤخرا تسجيل 1252 إصابة بالفيروس في أعلى حصيلة بالبلاد ووصفه بالانفجار الوبائي الخطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميا".

وتوقع أن "تتخطى الاصابات حاجز الـ 15 ألفا خلال الأيام المقبلة في حين أن العراق لم يكن يسجل أكثر من 100 حالة يوميا قبل 22 أيار مايو الماضي.

مواضيع قد تهمك :