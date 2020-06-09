للمرة الاولى .. العراق يتجاوز الألف إصابة يومية بكورونا

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للمرة الاولى منذ ظهور وباء كورونا في العراق مطلع العام الحالي فقد تجاوز عدد العراقيين المصابون بفيروس المرض الألف اصابة خلال يوم واحد ما دفع وزير الصحة الى المطالبة بفرض حظر صحي شامل في عموم البلاد.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته ""الخليج 365" إنه "تم فحص 9642 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق في 24 شباط فبراير الماضي 281901 فحصا.

واكدت الوزارة ان مختبراتها سجلت لهذا اليوم 1006 إصابات بالمرض في عموم العراق معظمها في العاصمة بغداد بالنسبة للمحافظات الاخرى.. موضحة تعافي 235 حالة فيما كانت الوفيات 14 حالة 14 منها في العاصمة.

فحص عراقيين خوفا من الاصابة بفايروس كورونا

واشارت الصحة الى انه بناء على هذه الارقام فقد ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن الى 9846 اصابة ومجموع الى الوفيات 285 وفاة .. فيما زاد مجموع حالات الشفاء الى 4573 حالة ومجموع الراقدين الكلي في المستشفيات الى 4988 حالة.

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وزير الصحة يدعو الى حظر صحي شامل في عموم العراق

وازاء هذا التزايد غير المسبوق في الإصابات بكورونا فقد دعا وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي اليوم الى فرض حظر صحي شامل في جميع محافظات البلاد.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعته ""الخليج 365"" ان وزارته مسؤولة عن الوقاية والعلاج من الفيروس وهي تقوم بذلك أما الحظر الصحي فهو من مسؤولية الأجهزة الأمنية وهي تقوم بما وسعها لتحقيق ذلك.

وناشد المواطنين بعدم تحميل المؤسسات الصحية والامنية .. مؤكدا أن "عدد إصابات المواطنين والملاكات الطبية بكورونا زادت في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ".. لافتا الى أن "إجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية مطلوبة بالحاح".

وشدد على ضرورة التزام المواطن بلبس الكمامة والكفوف، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحضور إلى الحفلات والتزاور ما بين العوائل وليس إهماله للفيروس والسير في الشوارع من دون احتياطات للوقاية".. اضافة إلى "ضرورة عدم ملامسة أصابع الكف للأنف والفم والعين، واعتماد التباعد الاجتماعي في كل فعاليات الحياة اليومية".

ومن جانبهم فقد حذر مسؤولون صحيون اليوم من أن المستشفيات المخصصة لعزل المصابين قد امتلأت بهم واذا استمرت الزيادة الحالية سيحدث انهيار في النظام خاصة وأن بعض المراجعين مصابون وينقلون العدوى للملاكات الطبية لانهم لا يصرحون بوضعهم الصحي.

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