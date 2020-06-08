الكاظمي: العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا وهو قادر على تجاوزها

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا وهو قادر على تجاوزها.
وأضاف أن "ناوفومي نقل تحيات رئيس حكومة بلاده الى الحكومة العراقية، وإشادته بجهود رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي."
وأشار ناوفومي الى "دور العراق الإقليمي في المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "حكومته ستتعاون مع الحكومة العراقية في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات".
وتحدّث السفير الياباني عن المشاريع المنفّذة في العراق عبر القرض الياباني، وأيضا من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا)، مؤكدا حرص حكومته على تعزيز التعاون مع العراق.
من جهته، أكد الكاظمي، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون بينهما.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن "العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وهو قادر على تجاوز أزمته من خلال التعاون مع المنظمات الدولية"، مبينا أن "الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجل تعزيز الاقتصاد وتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".
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