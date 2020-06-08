استراليا تؤكد استمرار التعاون العسكري مع العراق ودعمه في حربه ضد 'الإرهاب'

تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، رسالة خطية من رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، فيما أكد الأخير خلال الرسالة استمرار التعاون العسكري مع العراق، ودعمه في حربه ضد الإرهاب لهزيمة تنظيم "داعش".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" الكاظمي استقبل، اليوم، السفيرة الأسترالية في بغداد جوانا لوندز، التي نقلت تحيات رئيس الوزراء الأسترالي الى الحكومة والشعب العراقي، وتهنئته بسرعة إكمال الكابينة الوزارية، ونيلها الثقة في البرلمان".
وأضاف البيان، أن" لوندز نقلت الرسالة تأكيدات الحكومة الأسترالية على استمرار التعاون العسكري مع العراق، ودعمه في حربه ضد الإرهاب لهزيمة تنظيم داعش، والتزام الجانب الأسترالي بالشراكة مع العراق، ودعمه للإصلاح الاقتصادي".
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء الدعم الذي يقدّمه الجانب الأسترالي للعراق، وأهمية الشراكة في الحرب ضد تنظيم داعش، مشدداً على حاجة العراق للدعم الأسترالي في مجال تدريب المحققين العراقيين على تطوير أساليب وآليات مكافحة الفساد.
وأضاف البيان، أن" لوندز نقلت الرسالة تأكيدات الحكومة الأسترالية على استمرار التعاون العسكري مع العراق، ودعمه في حربه ضد الإرهاب لهزيمة تنظيم داعش، والتزام الجانب الأسترالي بالشراكة مع العراق، ودعمه للإصلاح الاقتصادي".
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء الدعم الذي يقدّمه الجانب الأسترالي للعراق، وأهمية الشراكة في الحرب ضد تنظيم داعش، مشدداً على حاجة العراق للدعم الأسترالي في مجال تدريب المحققين العراقيين على تطوير أساليب وآليات مكافحة الفساد.
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