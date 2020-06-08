ادى عبد الكريم الانصاري، الاثنين، اليمين الدستورية نائباً في المجلس بدلاً عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "عبد الكريم الانصاري ادى اليمين الدستورية نائباً في المجلس". وقدم زعيم تحالف الفتح هادي العامري قبل ايام استقالته من عضوية مجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانصاري يؤدي اليمين الدستورية نائباً في المجلس بدلاً عن العامري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.