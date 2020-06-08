نائب يحذر الحكومة من المساس برواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء

حذر النائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الاثنين، الحكومة من المساس برواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء.
وأضاف أن "المؤسف هو أن الحكومة عندما تكون ازمة في اي مورد تتجه الى قطع رواتب ذوي الشهداء والسجناء".
وأوضح الخزعلي، أن "هذه الشرائح لم تأخذ من الدولة 7% من الاستحقاقات الممنوحة لهم في القانون والامر الاول ان بعض الاعلام صور بأنهم افرغوا ميزانية الدولة والآخر عدم تطبيق القوانين النافذة".
وأكد أن "على الحكومة ان تراجع اجراءاتها وينصف هؤلاء المضحين نحذر الحكومة وعليها معالجة الهدر في المال العام الذي هناك اكثر من مورد لتحقيق العدالة في توزيع ثروات البلد ولا تحابي على حساب الشعب العراقي وممكن ان تلجا الحكومة للرواتب العليا الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة والنواب لتخفيض رواتبهم اما المساس برواتب الدخل المحدود والمتوسط غير المنصفة وعلى الحكومة ان تراجع قراراتها".
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