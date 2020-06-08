البرلمان يعقد جلسة برئاسة الحلبوسي

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بأن مجلس النواب عقد جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 166 نائباً. ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، مناقشة تقرير خلية الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا ، وكذلك مناقشات عامة. وكان مجلس النواب عقد، أمس الأول السبت، جلسة شهدت التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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