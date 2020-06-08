الكربولي: شركاء الوطن مصرون على إقصائنا من القرار السياسي

غرد النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، الاثنين، بشأن فريق التفاوض مع الولايات المتحدة في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال الكربولي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "التأريخ سيصنف خطأ اعتماد الدبلوماسية السياسية مع أطراف تفضل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية". وأضاف، أنه "على الرغم من كل مبادراتنا حسنة النية مع شركاء الوطن، الا أنهم مصرون على إقصائنا من القرار السياسي سواء الداخلي منه أو الخارجي.. فريق المفاوضات مع الولايات المتحدة إنموذجاً".

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