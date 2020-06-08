بعد استكمال حكومة الكاظمي .. نائب يدعو لأداء جديد 'أكثر حزماً وحسماً'

وقال العبودي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحاجة إلى أداء مختلف عن الشهر الماضي بعد استكمال كابينته الحكومية والتركيز على مواجهة الأزمات وحل الملفات التي وعد بالتصدي لها".وأضاف، أن "الأداء الجديد نتمنى فيه الحسم والحزم في كثير من الملفات التي هي بحاجة إلى وقفة وصوت عالٍ لرئاسة الحكومة لإعطاء بعض الإشارات إلى الكثير من المتجاوزين على الدولة".

ودعا العبودي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أن "يكون له رأي واضح وحاسم في التجاوزات التي تحصل كما في حادثة الاعتداء على مدير صحة ذي قار، وعدم ترك الأمر للدعوى القضائية التي يقدمها المعتدى عليه للقضاء".

وتابع، أن "على الكاظمي البحث عن الملفات الحقيقية التي فيها مشكلة كبيرة وتؤثر على روح القرار السياسي وأن يكون العراق نقطة التوازن بين أميركا وإيران وأن لا يدخل العراق كطرف وأن تكون المساحات واضحة للجميع وأن تكون الجبهة الداخلية موحدة لمواجهة الأزمات".