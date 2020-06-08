حزب الدعوة يوجه رسالة الى الحكومة الجديدة

وجه حزب الدعوة الاسلامية، الاثنين، رسالة الى الحكومة الجديدة، فيما ناشد المتظاهرين بمنع ممارسة الحرق والتدمير والمواجهة.

وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظاتنا والبلد تتعرض الى هجمة ممنهجة تهدد السلم الاهلي والامن المجتمعي والاستقرار والنظام السياسي"، مبينا انه "حرصا منا واستشعارا بخطورة الاوضاع الامنية والسياسية والتحركات والمظاهرات في وقت لازالت الاوضاع, والازمات المادية والصحية تهدد سلامة البلد والمجتمع".

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واضاف الحزب "نوجه خطابنا للحكومة الجديدة, ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة وتتحرك فورا عبر اجهزتها الامنيه لحماية المحافظات واهلها وممتلكاتها ودوائر الدولة ومؤسساتها, وان لا تسكت او تغيب عن دورها في التصدي المسؤول, والدفاع عن كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع".

ودعا الحزب "المتظاهرين الذين نحرص على مصالحهم وتنفيذ طلباتهم العادله, الى ان يمنعوا من تسول له نفسه ممارسة الحرق, والتدمير, والمواجهة العنفية, ولنعط فرصة كاملة للحكومة لتحمل مسؤوليتها, وندعمها في أنجاح خطواتها, وحين فشلها يكون لنا ولكم الموقف الوطني المسؤول عبر القنوات الدستورية".