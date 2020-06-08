خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 278 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، عن اعتقال 278 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة تم: -القبض( ٢٣٢) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال - ضبط سيارات عليها اشارة حجز ضمن مناطق (اليوسفية. القاهرة) Advertisements -القبض على مخمورين عدد (٧) يعترضون سبيل المارة - القبض على متسولين عدد (٣٩) -ضبط ادوية غير مرخصة ضمن منطقة الكرادة .تقاطع الشروق

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