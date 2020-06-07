الحكيم يدعو الى إنصاف الكرد الفيليين

واستذكر خلال لقائه اليوم الاحد، وفد تحالف الكرد الفيليين ما وصفه "التاريخ المشترك والتحديات التي جمعته مع الكرد الفيليين خلال مواجهة النظام الديكتاتوري وفي مرحلة بناء الدولة العراقية الجديدة".

واشار الحكيم، في بيان له تلقت الخليج 365، نسخة منه، الى اهمية المكونات العراقية وحضورها وتمثيلها في عموم مؤسسات الدولة العراقية.

