الكاظمي: سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع ونعمل جاهدين على إصلاحه

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، وضع خطط لتجاوز التحديات المالية، فيما أشار إلى أن سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع.



وأضاف، أن "البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اليوم وبعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمرّ بها البلد".وأضاف، أن "البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح". وأشار الكاظمي، إلى أن "سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه".

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