وزير المالية يستبعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٠ ويتجه الى ٢٠٢١

استبعد وزير المالية الجديد علي علاوي، اليوم الاحد، إقرار موازنة العام الحالي 2020، كاشفاً عن بدء التحضير لموازنة العام المقبل، فيما اشار الى سعيه الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الازمة المالية.
واضاف وزير المالية في مؤتمره الذي عقده، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الاصلاح المالي والاقتصادي، "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية"، مؤكدا ان العراق "بحاجة إلى ٧ ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية".
واكد علاوي ان "اتفاق منظمة اوبك بتخفيض الانتاج النفط عاد على العراق بفائدة رغم تخفيض الانتاج الذي ادى الى ارتفاع اسعار النفط الى ثلاث اضعاف"، مشير الى
ولم تتمكن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي من اقرار موازنة العام 2020 بعد استقالتها وتحولها الى حكومة تصريف اعمال اثر الاحتجاجات الشعبية التي انطللق منذ تشرين الاول 2019.
وتأثر العراق بانخفاض اسعار النفط عالميا بعد ازمة تفشي فيروس كورونا، وسط تحذيرات من عجز كبير قد يلحق الاذى بالموازنة العامة.
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