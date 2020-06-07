وزير المالية يستبعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٠ ويتجه الى ٢٠٢١

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته الخليج 365، "نستبعد إقرار موازنة عام ٢٠٢٠ ونعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١"،

واضاف وزير المالية في مؤتمره الذي عقده، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الاصلاح المالي والاقتصادي، "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية"، مؤكدا ان العراق "بحاجة إلى ٧ ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية".



واكد علاوي ان "اتفاق منظمة اوبك بتخفيض الانتاج النفط عاد على العراق بفائدة رغم تخفيض الانتاج الذي ادى الى ارتفاع اسعار النفط الى ثلاث اضعاف"، مشير الى