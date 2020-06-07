أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن منع الاستيلاء على ارض شرق العاصمة. وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الغدير وبالتنسيق مع القوات الامنية بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على أرض حكومية ضمن منطقة تل حرمل المحلة 702 شرق بغداد".



وأضافت أن "الأشخاص حاولوا تقطيع الارض وصب اساسات بنائية عليها، ما دعى كوادر الامانة للتحرك وازالة الاساسات والتحذير من التجاوز عليها مستقبلاً".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن منع الاستيلاء على ارض شرق العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.