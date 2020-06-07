اخبار العالم / اخبار العراق

عاصمة البرتغال تقترب من استضافة ربع نهائي أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-06-07 | 17:19

عاصمة البرتغال تقترب من استضافة ربع نهائي أبطال أوروبا

710 مشاهدة

اقتربت لشبونة العاصمة البرتغالية، بشكل كبير من استضافة مباريات ربع نهائي ، المتوقفة حالياً بسبب المستجد، وذلك وفق ما ذكرته تقارير صحفية، الأحد.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو وإسطنبول".

وأشارت "بيلد"، إلى أن "البرتغال كانت من أقل الدول تضرراً بأزمة فيروس كورونا على مستوى أوروبا، وأن هذا العامل ساهم كثيراً في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية".


وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاماً بطولة يورو 2004.

وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي «يويفا» لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة، وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصمة البرتغال تقترب من استضافة ربع نهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا