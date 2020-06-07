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صحة الانبار توضح بشأن الإصابات الـ 22 بكورونا في المحافظة

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أوضحت دائرة صحة محافظة الانبار، الأحد، بشأن الإصابات الـ 22 بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "١٨ اصابة بفايروس كورونا سجلت لاشخاص ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء هيت".

وأضافت أن "مصاباً واحداً بفايروس كورونا من اهالي قضاء الرمادي عسكري منتسب في الشرطة الاتحادية في بغداد"، مؤكدة أن "ثلاث اصابات بفايروس كورونا ملامسين لحالة مؤكدة سابقاً في قضاء الرمادي وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ".


وأوضحت الدائرة، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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