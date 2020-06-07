المئات يتظاهرون وسط الديوانية حاملين مطلبين

تظاهر مئات المتظاهرين وسط محافظة الديوانية، الأحد، للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه ومحاسبة "قتلة المتظاهرين". وقال مراسلنا إن مئات المتظاهرين انطلقوا من أمام "جامع المصطفى" وسط المدينة وتوجهوا إلى ساحة الشهداء (الساعة) مركز الاحتجاجات في الديوانية. وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه ومحاسبة "قتلة المتظاهرين".



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