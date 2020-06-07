مطار النجف ينفي شائعات توقف صرف رواتب العاملين فيه

نفى مطار النجف، الأحد، شائعات توقف صرف رواتب العاملين فيه.
وأضاف أن "ادارة المطار تنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلاً وتؤكد التزامها التام بدفع الراوتب لجميع العاملين في المطار بالرغم من تعليق الطيران وعدم استقبال اي رحلة بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم اجمع ، ولكون المطار مشروع استثماراً ممويل ذاتياً فان ادارة المطار تحاول بكل السبل توفير الامكانات المادية اللازمة لاستدامة الرواتب والاجور ولاطول فترة ممكنة و لحين اعادة تشغيل المطار التزاماً منها تجاه موظفيها".
وأوضح المطار، أن "إطلاق الشائعات والتلاعب بمشاعر الموظفين وعوائلهم وارزاقهم يعد امراً خطيراً وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق من يروج لمثل هذه الشائعات".
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