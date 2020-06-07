حسين وظريف يشيدان بالعلاقات بين بغداد وطهران

اشار وزير الخارجيّة فؤاد حسينونظيره الايراني محمد جواد طريق، الاخد، بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وطهران. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تلقّى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمدجواد ظريف بمناسبة تسنّمه منصب وزير خارجيّة جمهوريّة العراق". وأشاد الجانبان، "بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وطهران، ومسيرة التعاون بين البلدين لتحقيق تطلّعات".

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