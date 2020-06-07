بالصور.. ما حصل امام دار الضيافة في النجف

تظاهر المئات من ابناء النجف، الاحد، امام دار الضيافة في محافظة النجف. وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين تجمعوا امام دار الضيافة في النجف، لمطالبة المحافظ لؤي الياسري بتقديم استقالته من منصبه. واضاف المراسل ان القوات الامنية انتشر بشكل مكثف لمنع اي خرق قد يحدث. Advertisements

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