من اربع مناطق.. اعتقال عصابة خطيرة متورطة بـ19 عملية قتل وسرقة ببغداد 'صورة'

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاحد، عن القاء القبض على عصابة اجرامية مطلوبة بأكثر من ١٩ عملية قتل وسرقة وسطو مسلح.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "حسب توجيهات وزير الداخلية بملاحقة العصابات الاجرامية والحد من ارتكاب الجرائم وصولا الى تحقيق الامن المجتمعي وبأشراف وكيل شؤون الشرطة ومدير مكافحة اجرام بغداد ، تمكنت قوة ضمن مكتب مكافحة اجرام (المدائن) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، بمتابعة ورصد افراد عصابة اجرامية خطيرة مكونة من اربع متهمين مطلوبين لاكثر من (١٩) عملية اجرامية من قتل وسرقة بالاكراه وسطو مسلح للدور السكنية في مناطق المدائن وجسر ديالى والزعفرانية بعد ان كانت هذه الحوادث مسجلة ضد فاعل مجهول في مراكز الشرطة".

واضافت انه "من خلال تشكيل فريق عمل مختص من خيرة ضباط تحقيق المديرية وبعد تنسيق الجهود تم القاء القبض على المتهم الرئيسي في العصابة ومن خلال التحقيق معه ومواجهته بالادلة تم التوصل الى المتهم الثاني والثالث في اماكن تواجدهم في محافظتي واسط والنجف والقبض عليهم ثم تم التوصل مؤخرا الى المتهم الرابع في منطقة العزيزية الرابطة بين بغداد وواسط"، مشيرا الى انه "تم التحقيق مع المتهمين واعترفوا بالجرائم المشار اليها انفا وصدقت اقوالهم قضائيا بالاعتراف وجاءت مطابقة للواقع في اصول الاخبارات المسجلة".

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وتابعت انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهمين لينالوا جزائم العادل".