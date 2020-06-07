اعلنت خلية الأزمة في محافظة الانبار، الاحد، عن اصدار عدد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ابناء المحافظة من مخاطر انتشار وباء كورونا.
واضافت، " ايضا على قيادة شرطة الانبار ودائرة صحة الانبار تشديد الرقابة على الاسواق والمحلات والصيدليات والمخابز والافران واماكن تواجد المواطنين لغرض التبضع وتطبيق تعليمات السلامه من حيث عدد الاشخاص والتباعد الجسدي او استخدام الكمامات والكفوف ومواد التطهير".
وتابعت، "على دائرة صحة الانبار متابعة تنفيذ الالتزام بطرق الوقاية الصحية للاماكن والاشخاص طيلة فترة الحظر، مشيرة الى ان "على قيادة شرطة الانبار حماية المواطنين وتسهيل حركتهم للحالات الضرورية واثناء ذهابهم للتسوق اوالمعالجة او شراء العلاج من الصيدليات".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية ازمة الانبار تصدر عددا من القرارات لمواجهة مخاطر تنفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.