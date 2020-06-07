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خلية ازمة الانبار تصدر عددا من القرارات لمواجهة مخاطر تنفشي كورونا

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اعلنت خلية الأزمة في محافظة الانبار، الاحد، عن اصدار عدد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ابناء المحافظة من مخاطر انتشار وباء .
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو القيادات الامنية في المحافظة للالتزام بتطبيق تعليمات الحظر الصحي الشامل من خلال الإغلاق التام للمنافذ المؤدية الى المحافظة باستثناء الحالات المسموح لها بموجب تعليمات خلية الازمة خوفا من نقل العدوى من المرضى او الملامسين وتطبيق تعليمات الفحص الطبي عليهم".

واضافت، " ايضا على قيادة شرطة الانبار ودائرة صحة الانبار تشديد الرقابة على الاسواق والمحلات والصيدليات والمخابز والافران واماكن تواجد المواطنين لغرض التبضع وتطبيق تعليمات السلامه من حيث عدد الاشخاص والتباعد الجسدي او استخدام الكمامات والكفوف ومواد التطهير".

وتابعت، "على دائرة صحة الانبار متابعة تنفيذ الالتزام بطرق الوقاية الصحية للاماكن والاشخاص طيلة فترة الحظر، مشيرة الى ان "على قيادة شرطة الانبار حماية المواطنين وتسهيل حركتهم للحالات الضرورية واثناء ذهابهم للتسوق اوالمعالجة او شراء العلاج من الصيدليات".

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