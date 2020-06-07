كشف مصدر حكومي، عن وجود عدة سيناريوهات بشأن موازنة 2020، فيما اشار الى ان احد هذه السيناروهات هو اقرارها للمرتبات فقط.
وقال المصدر ان "رئاسة البرلمان طلبت من الحكومة إرسال تصورها بشأن موازنة عام 2020 الحالي التي لم تقر لغاية الآن"، مبينا ان "هناك سيناريوهات عدة من بينها إقرار موازنة مرتبات أو ما أطلق عليها المصدر بـ(موازنة الحد الأدنى من الحياة)، وأخرى تقوم على إعداد مشروع موازنة وفقا لسعر برميل لا يتجاوز 36 دولاراً وإلغاء جميع المشاريع والنفقات الأخرى".
واضاف ان "لجنة حكومية من المقرر أن تتوجه الى البرلمان لمناقشتها بالأرقام بشأن الوضع المالي العراقي، وإن الحكومة ستعمل على تأمين مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين كأقصى إجراء يمكن أن تتخذه"، مشيرة الى ان "مجموع الموازنة التشغيلية السنوية يبلغ أكثر من 60 مليار دولار، في وقت لا تتجاوز واردات العراق من النفط وفقا للأسعار الحالية أكثر من 40 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناريوهات الموازنة.. إما اقرارها للمرتبات او اعداد اخرى تلغي المشاريع والنفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.