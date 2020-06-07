سيناريوهات الموازنة.. إما اقرارها للمرتبات او اعداد اخرى تلغي المشاريع والنفقات

كشف مصدر حكومي، عن وجود عدة سيناريوهات بشأن موازنة 2020، فيما اشار الى ان احد هذه السيناروهات هو اقرارها للمرتبات فقط.

وقال المصدر ان "رئاسة البرلمان طلبت من الحكومة إرسال تصورها بشأن موازنة عام 2020 الحالي التي لم تقر لغاية الآن"، مبينا ان "هناك سيناريوهات عدة من بينها إقرار موازنة مرتبات أو ما أطلق عليها المصدر بـ(موازنة الحد الأدنى من الحياة)، وأخرى تقوم على إعداد مشروع موازنة وفقا لسعر برميل لا يتجاوز 36 دولاراً وإلغاء جميع المشاريع والنفقات الأخرى".

واضاف ان "لجنة حكومية من المقرر أن تتوجه الى البرلمان لمناقشتها بالأرقام بشأن الوضع المالي العراقي، وإن الحكومة ستعمل على تأمين مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين كأقصى إجراء يمكن أن تتخذه"، مشيرة الى ان "مجموع الموازنة التشغيلية السنوية يبلغ أكثر من 60 مليار دولار، في وقت لا تتجاوز واردات العراق من النفط وفقا للأسعار الحالية أكثر من 40 مليار دولار".

واكدت ان "مشروع موازنة 2020 الذي أعد في كانون الأول العام الماضي والبالغ نحو 115 مليار دولار وبعجز يبلغ قرابة 18 مليار دولار، غير وارد اعتماده اليوم"، لافتا الى ان "هناك تحرك مقرر باتجاه عدة جهات دولية لإعفاء العراق هذا العام من دفع ما عليه من ديون وفوائد".