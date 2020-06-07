عضو بحقوق الانسان يوجه دعوة للجنة العليا بعد المباشرة بالحجر المنزلي

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، ان وزارة الصحة باشرت بالحجر المنزلي للحالات البسيطة من المصابين بكورونا. وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "وزارة الصحة‬ باشرت بالحجر المنزلي للحالات البسيطة". واضاف ان "على لجنة الصحة والسلامة ان توجه أمانة بغداد وكل الجهات المعنية في المحافظات، بالية التعامل بشكلي علمي وصحي مع نفايات المصاب داخل البيت لمنع انتشار العدوى".





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