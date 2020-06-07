النصر: حكومة الكاظمي أتت كبديل لاخطاء وخطايا الحكومة السابقة

ابدى ائتلاف النصر، الاحد، تاييده لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما طالبها بتنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية، اكدت ان هذه الحكومة أتت كبديل لاخطاء وخطايا الحكومة السابقة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن تاييدنا لحكومة الكاظمي رغم التحفظ الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي فرضتها بعض القوى"، مبينا ان "تاييد النصر ينبع من تشخيصه لخطورة وضع الدولة وازماتها الراهنة مما يحتم التضامن لتجاوزها".

واضاف ان "حكومة الكاظمي حكومة مؤقتة لمرحلة إنتقالية، وأنَّ نجاحها مرهون بتأدية مهام المرحلة الإنتقالية والتي في طليعتها إجراء انتخابات نزيهة وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون وتلبية مطالب المحتجين السلميين ومعاقبة الجناة".

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وتابع ان "حكومة الكاظمي أتت كبديل لاخطاء وخطايا الحكومة السابقة بحق الشعب والدولة، ومهامها الأساس تتمثل بقيادة النظام السياسي لتحولات حقيقية تقود إليها إجراءات المرحلة الإنتقالية"، مشيرا الى ان "التأييد والمعارضة لحكومة الكاظمي مرتبطان بجديتها وقدرتها على تأدية مهام التحول الإنتقالي، وأن لا تكون امتداداً لما سبقتها فتخضع لمعادلات المصالح الاثنية الطائفية الحزبية على حساب مصالح الشعب والدولة".

وجدد الائتلاف مطالبته "للقوى السياسية التي اشتركت بالحكومة التعامل بمسؤولية عالية مع مهام حكومة الكاظمي، وأن تتحرر من حس المحاصصة وابتلاع الدولة، وترتب أولوياتها وفق مقتضيات إصلاح بنية النظام والخروج باقل الخسائر من الأزمات الراهنة، وأن ترتفع بحس المسؤولية لدعم الحكومة وإجراءاتها لتنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية، وأن تتجنب الإلتفاف حول مطالب الجمهور الحقة بإرساء نظام سياسي عادل تنتجه الإرادة الشعبية الإنتخابية الحرة"، داعيا "الكاظمي الى ممارسة صلاحياته بكل قوة وحسم لضمان تأدية مهام وزارته المؤقتة".