بعد اكتمالها.. نائب: تحديات صعبة ستواجه حكومة الكاظمي

اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الاحد، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعد اكتمالها ستواجه تحديات صعبة.
وقال السكيني في حديث لـ الخليج 365، ان "الكاظمي وبعد استكمال كابينته الحكومية بالتصويت على باقي الوزارات، فان هنالك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبينا ان "حكومة الكاظمي ورغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الاطراف لكن هذا الامر لايعني عرقلة تمريرها او عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".
واضاف السكيني، ان "اضعاف الحكومة الحالية تحت اي ذريعة، هو امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، بالتالي فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة"، مشددا على ان "اهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الامنية و الاقتصادية والصحية الراهنة".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس السبت (6 حزيران 2020)، على مرشحي الوزارات السبع المتبقية في كابينة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واضاف السكيني، ان "اضعاف الحكومة الحالية تحت اي ذريعة، هو امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، بالتالي فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة"، مشددا على ان "اهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الامنية و الاقتصادية والصحية الراهنة".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس السبت (6 حزيران 2020)، على مرشحي الوزارات السبع المتبقية في كابينة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
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