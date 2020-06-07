نزاع عشائري في بغداد واعتقال 10 متورطين

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال 10 متورطين بنزاع عشائري في المحافظة.
وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قبل قائد شرطة بغداد وبعد حصول صدام عشائري وإطلاق نار كثيف بين عشرتين ضمن قاطع النهروان واستخدام انواع مختلفة من الاسلحة، شكلت القيادة فريق عمل لفض الصدام بين العشيرتين واعتقال جميع الاطراف".
واضاف انه "تم الانتقال إلى محل الحادث بصحبة باقي الأجهزة الأمنية وتم مداهمه الدور وتم القاء القبض على جميع الأطراف والبالغ عددهم ١٠ متهمين وضبطت بنادق عدد ٢ وتم ضبط قاذفه (RBG7)"، مشيرا الى انهم "تم ايداعهم التوقيف والكتابة بهم وبالإسلحة للقاضي لإجراء اللازم بحقهم".
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