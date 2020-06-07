اخبار العالم / اخبار العراق

نائب عن واسط يحمل خلية الازمة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حمل النائب عن محافظة واسط سلمان الغريباوي، الاحد، خلية ازمة المحافظة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن ، فيما توعد باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين.

وقال الغريباوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "واجبنا الشرعي والاخلاقي يحتم علينا ان نقف مع ابناء شعبنا العراقي الابي ومحافظتنا العزيزة واسط من اجل مساعدتهم والوقوف معهم لتخطي الخطر الكبير جراء انتشار وباء ".

 

وحمل "رئيس خلية الازمة في واسط والقيادات الامنية في المحافظة ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة لتقصيرهم الواضح والكبير في عدم وضع الحلول المناسبة لتجنب المحافظة خطر انتشار هذا الوباء القاتل وكثرة الاصابات المتكررة واليومية وعدم وضع خطة أمنية تساهم في ايقاف تلك الاصابات من دون الضرر بالمواطن الفقير".

 

Advertisements

واضاف "اننا نحذرهم من التهاون في تنفيذ واجبهم القانوني كونهم مسؤولين امام الله والشعب"، متوعدا بـ"اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المركزية لمعالجة الازمة ومحاسبة المقصرين".

 

 

وقدم شكره لـ"جميع الكوادر الطبية والصحية لما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤب لمعالجة المواطنين وتقديمهم افضل الخدمات رغم تقصير خلية الازمة في المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن واسط يحمل خلية الازمة والقيادات الامنية مسؤولية تقصيرهم بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا