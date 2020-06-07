وزير الخارجية يؤكد على تجسيد العلاقات الراسخة بين بغداد والمنامة

اكد وزير الخارجبة فؤاد حسين، الاحد، على أهمية تجسيد العلاقات الأخوية الراسخة بين بغداد والمنامة عبر التعاون الثنائي المشترك. وقالت الوزارة في بيان تلقت السومري نيوز نسخة منه إن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني". وأعرب الزياني، بحسب البيان "عن خالص تهنئته لفؤاد حسين بمناسبة تسنمه منصب وزير خارجية جمهورية العراق".



ودعا حسين إلى، "أهمية تجسيد العلاقات الأخوية الراسخة بين بغداد والمنامة عبر التعاون الثنائي المشترك وبما يساهم في تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين". ودعا حسين إلى، "أهمية تجسيد العلاقات الأخوية الراسخة بين بغداد والمنامة عبر التعاون الثنائي المشترك وبما يساهم في تحقيق مصالح كلا البلدين الشقيقين". وشدد على، "تطلع العراق لفتح آفاق أوسع بين البلدين وعلى الصعد كافة للارتقاء بتلك العلاقات خدمة للمصالح المشتركة".

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