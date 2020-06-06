الفتح: العامري لن يستلم رئاسة الحشد او اي منصب تنفيذي ومستمر كزعيم للتحالف

اكد تحالف الفتح، السبت، ان رئيسه هادي العامري لن يستلم رئاسة الحشد الشعبي او اي منصب تنفيذي، مشيرا الى انه مستمر كزعيم للتحالف.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نود التأكيد ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري ونظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان"، مشيرا الى انه "رشح عبد الكريم الانصاري بديلا عنه ليكون جزءا من كتلة الفتح وجزء من منظومة العمل الرقابي ليمضي البرلمان الى ممارسة دوره الرقابي بكامل اعضائه".

واضاف ان "العامري حرص منذ بداية الدورة التشريعية الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة"، مبينا ان "قرار الاستقالة هو لانشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا امام حضوره جلسات البرلمان".

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وتابع التحالف ان "العامري لم ولن يستلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي او اي منصب تنفيذي اخر ومستمر بدوره كزعيم لتحالف الفتح"، لافتا الى ان "ما اشيع نحو ذلك لا اساس له اطلاقا".

ودعا التحالف "الجميع الى توخي الدقة والحذر واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار وعدم إثارة الأكاذيب".