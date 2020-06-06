الحكيم: تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية انجاز وطني

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية بأنه انجاز وطني. وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، إن "تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية انجاز وطني مشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية". وأضاف أن "ذلك يضع الحكومة امام تحدي إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والامنية وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وإكمال اجراءات الانتخابات المبكرة".



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