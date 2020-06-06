بالوثائق.. تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي

تنشر الخليج 365، بالوثائق تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي. وانهى مجلس النواب في جلسة، اليوم السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي.

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