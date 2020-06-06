بالوثيقة.. هادي العامري يقدم استقالته من عضوية مجلس النواب

تنشر الخليج 365، بالوثيقة تقديم رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقالته من عضوية مجلس النواب، وترشيح عبد الكريم يونس بدلاً عنه. من جانبه، أعلنت رئاسة مجلس النواب عن وصول طلب استقالة النائب هادي العامري الى المجلس وبديله عبدالكريم يونس على ان يؤدي اليمين الدستورية في الجلسات القادمة.

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