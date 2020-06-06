الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ادى الوزراء الجدد الذي صوت عليهم البرلمان اليوم السبت اليمين الدستورية.

وصوت مجلس النواب على احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، وأيفان فائق يعكوب جابرو وزيراً للهجرة والمهجرين، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، وحسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 247 نائباً.