مجلس النواب يصوت على سالار عبد الستار وزيراً للعدل

صوّت مجلس النواب، السبت، على سالار عبدالستار وزيراً للعدل. وقدم رئيس الوزراء كابينته الوزارية المتبقية الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها. وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 247 نائباً.

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