البرلمان يُصوت على تخويل الكاظمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني

صوّت مجلس النواب، السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني". وأضاف أن "ذلك حاء من اجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة".



وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم السبت، على وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتجارة والهجرة والمهجرين والزراعة والعدل. وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم السبت، على وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتجارة والهجرة والمهجرين والزراعة والعدل.

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