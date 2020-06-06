قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "الكاظمي قدّم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 247 نائباً.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يقدم كابينته الوزارية الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.