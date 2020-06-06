البرلمان يعقد جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي بحضور 247 نائباً

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الثاثة من الفضل التشريعي الثاني بحضور 247 نائبا". وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني". وأوضح البيان، أن "عدد حضور النواب ٢٤٧ نائباً".

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