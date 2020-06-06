البديري يرجح تمرير المتبقي من كابينة الكاظمي بجلسة اليوم

رجح عضو مجلس النواب علي البديري، السبت، تمرير الحقائب الوزارية المتبقية من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة اليوم، وباغلبية مطلقة لاعضاء المجلس. وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "التحديات والملفات الصعبة التي تواجه البلد خلال هذه المرحلة، لاتحمل المزيد من المماطلة والتسويف في قضية استكمال المتبقي من الكابينة الحكومة بغية مضيها بالتصدي لتلك الملفات باسرع وقت لتجاوزها".



واضاف ان "اغلب القوى السياسية داخل قبة البرلمان عزمت الامر على تغليب المصالح العليا على المصالح والمكتسبات الحزبية والكتلية في قضية تمرير المتبقي من الكابينة الوزارية".



وتابع البديري، ان "الوضع العام داخل قبة البرلمان يشير الى امكانية تمرير المتبقي من الكابينة الحكومية بجلسة اليوم وبالاغلبية المطلقة، نتيجة لتنامي الشعور لدى اعضاء البرلمان بحجم التحديات التي يعيشها البلد وضرورة توحيد الموقف للانتصار عليها".

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