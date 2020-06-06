ذكر مصدر برلماني، السبت، ان نوابا قدموا على اجازات كونهم مخالطين او مشكوك باصابتهم بكورونا. وقال المصدر ان "حضور جميع أعضاء البرلمان بجلسة اليوم غير مطروح". Advertisements واضاف ان "بعض النواب أخذوا إجازة كونهم مخالطين أو مشكوك في إصابتهم بفيروس كورونا". ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الساعة الواحدة ظهرا، حيث ان ابرز ما يتضمنه جدول الاعمال التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: نواب قدموا على اجازات كونهم مخالطين او مشكوك باصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.