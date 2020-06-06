اسماء المرشحين للوزارات معرضة للتغيير والقوى:لامشكلة لدينا بشأن مرشحي الخارجية والنفط

ذكر مصدر سياسي، السبت، ان اسماء المرشحين للوزارات معرضة للتغيير، فيما اشار النائب عن تحالف القوى احمد مظهر الجبوري انه لاتوجد مشكلة لدى التحالف بشأن مرشحي الخارجية والنفط.

وقال المصدر ان "أسماء مرشحي الوزارات التي وردت للبرلمان معرّضة للتغيير بسبب استمرار المناقشات حولها".

واضاف ان "الموجودة حالياً تعود لكل من، إحسان عبد الجبار لوزارة النفط، حاكم سالار لوزارة العدل، محمد كريم لوزارة الزراعة، علاء الجبوري لوزارة التجارة، إيفان فائق لوزارة الهجرة، حسن ناظم لوزارة الثقافة، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية".

من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد مظهر الجبوري، في تصريح صحافي إنّ "جملة من الملفات ستُناقش في مجلس النواب، أبرزها الملف المالي الذي يشوبه الكثير من المشاكل، فضلاً عن الوضع الأمني المتردي الذي سيطرح أمام البرلمان، والتصويت على الوزارات الشاغرة ضمن الكابينة الحكومية بعد وصول الأسماء إلى البرلمان الخميس الماضي، وكذلك استكمال قانون الانتخابات"، لافتاً إلى أنّ "أهم فقرتين في جدول أعمال البرلمان هي التصويت على الحكومة، وإكمال قانون الانتخابات".

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وأوضح الجبوري أنّ "أسماء الوزارات الشاغرة أُرسلت كاملة من رئيس الوزراء إلى البرلمان"، مشيراً إلى أنّ تحالفه (القوى العراقية) "ليست لديه مشكلة بشأن التصويت على وزيري الخارجية والنفط، اللذين توجد اعتراضات عليهما من بعض الكتل، ما دام هناك تفاهمات سياسية، فضلاً عن ترشيحهما بشكل رسمي من قبل رئيس الحكومة".

وأكد الجبوري أنّ "البلاد بحاجة إلى إكمال الكابينة الوزارية كي تتمكن من تخطي الأزمة المالية، خصوصاً أنّ الموقف الدولي لا يتعامل بقوة مع الحكومة العراقية إلى حدّ الآن"، لافتا الى "وجود تحفظات من قبل كتل سياسية على بعض أسماء الوزراء".

وشدد "على ضرورة إكمال الحكومة كي يتم التعامل معها بشكل رسمي من قبل الدول الخليجية والإقليمية والمحيط العربي، خصوصاً أنّ العراق بحاجة للعودة إلى الحاضنة العربية كي يتمكن من النهوض مجدداً".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الساعة الواحدة ظهرا، حيث ان ابرز ما يتضمنه جدول الاعمال التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.