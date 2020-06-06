اعتبر النائب عن الفتح نعيم العبودي، السبت، تمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية بأنه "يلخص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني"، متسائلاً "لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟"
وقال العبودي، إن "تمثال الحبوبي في مدينة الناصرية يلخّص صفحة ناصعة من تاريخ العراق المقاوم للاحتلال البريطاني، ويقدّم صورة جميلة عن وحدة المجتمع العراقي وعشائره ومرجعيته".
وأضاف العبودي في تغريدة على صفته الرسمية بموقع (تويتر): "لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟ ممن ينتقمون؟!"
وكانت الخليج 365 نشرت، أمس الأول الخميس، صوراً تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لتمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية وقد تعرض لتخريب.
وأضاف العبودي في تغريدة على صفته الرسمية بموقع (تويتر): "لأجل من أقدم البعض على العبث به وتحطيمه؟ ممن ينتقمون؟!"
وكانت الخليج 365 نشرت، أمس الأول الخميس، صوراً تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لتمثال رجل الدين والشاعر محمد سعيد الحبوبي في الناصرية وقد تعرض لتخريب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يتساءل: لأجل من أقدم البعض على العبث بتمثال الحبوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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