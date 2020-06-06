الكاظمي يوجّه بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد في ملف الخدمات

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات"، موضحاً: "ووفقاً للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء، والمختصّين".وأضاف البيان، أن الكاظمي "حدد مهام الفريق بالآتي: الوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته".

وأشار إلى أن "الفريق سيقوم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته الى رئيس مجلس الوزراء".