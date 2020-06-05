البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد ويضيف التصويت على الكابينة الوزارية

اعلن مجلس النواب، الجمعة، عن جدول اعمال جلسة الغد ويضيف فقرة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية. ومن المقرر ان يعقد يوم غد السبت، مجلس النواب جلسة يتضمن جدول اعمالها ثلاث فقرات، بعدما رفعها يوم الاربعاء الماضي. Advertisements

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